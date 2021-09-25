شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..فاركو يستأنف تدريباته بالاسكندرية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت، فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى تدريباته على ملعبه بالاسكندرية بعد أن حصل اللاعبين على راحة 48 ساعة من التدريبات عقب انتهاء معسكرهم المغلق الذى أٌقيم بالقاهرة وشهد مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لإنطلاق الموسم الجديد.

واستقر مجدي عبد العاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل .

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد، الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.