"منعت رحيله".. وكيل كارتيرون يكشف كواليس العرض الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن موكله تلقى عرضًا خارجيًا تلقاه من وكيل أعمال آخر.

فتوح قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كارتيرون كان يملك عرضًا من وكيل آخر، وسافرت إلى الإمارات بالتنسيق مع حسين لبيب (رئيس الزمالك)".

وتابع :"سفري إلى الإمارات جاء لمنع رحيل كارتيرون، وهذا الملف كان من أصعب الملفات التي واجهت حسين لبيب".

وواصل :"مفاوضات كارتيرون مع وكيله السابق كانت وصلت لمرحلة متقدمة، ولا أعرف السبب من الممكن تشتيت الفريق وضرب استقرار النادي، لكن في النهاية نجحنا في التجديد لكارتيرون 3 سنوات".

ووجه وكيل كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك :"كارتيرون لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة وهي عدم رغبة المجلس في استمراره".

وكان نادي الزمالك أعلن في الساعات الماضية التجديد للفرنسي كارتيرون لمدة ثلاث سنوات بعدما نجح في قيادة الفريق للحصول على لقب دوري we المصري.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك في منتصف الموسم المنقضي خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.