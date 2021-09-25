العروبة يحبط طموح الجيل بخماسية في الدوري اليمني

حقق فريق العروبة فوزا مثيرا 5-3 على شباب الجيل، مساء اليوم الجمعة، على ملعب سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، ضمن مباريات المجموعة الأولى من الدوري اليمني.



وبعدما تقدم شباب الجيل بهدفين مع بداية المباراة، عاد العروبة وقلب الطاولة بتسجيل خماسية، 4 منها في الشوط الثاني، بعد تحسن أداء الفريق الملقب بالصاعق الذي يقوده المدرب اليمني علي الباشا.



سجل للجيل زاهر يحيى إبراهيم (هدفان)، وهيثم يوسف.



وسجل للعروبة المخضرم محمد العبيدي (هاتريك) ومحمد عجلان، وصالح الخولاني (ركلة جزاء).



رفع العروبة رصيده إلى 3 نقاط (من 3 مباريات) وكان قد خسر مباراته الأولى أمام فحمان أبين 4-1، كما هزم أمام وحدة صنعاء 1-0.



وبعد مباراته الأولى في البطولة يبقى شباب الجيل في ذيل الترتيب دون رصيد.



وعلى ملعب الخليفي بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، تعادل هلال الحديدة مع اليرموك سلبيا، ليحصد الفريقان النقطة الأولى لكل منهما.



وشهدت المباراة حالة طرد هي الأولى في المسابقة، كما تألق حارس الهلال والمنتخب اليمني محمد إبراهيم عياش، حيث أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة.



مواجهات الغد



وتقام غدا السبت مباراة ضمن المجموعة الأولى في سيئون تجمع بين شعب حضرموت ووحدة صنعاء.



وعلى ملعب الخليفي بمدينة عتق، تقام مباراة نارية بين الصقر من تعز مع أهلي صنعاء، إذ يتنافس الفريقان على صدارة المجموعة التي باتت تتكون من 5 فرق بعد شطب وحدة عدن والشعلة من جدول المباريات.





المصدر: موقع كورة