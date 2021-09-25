شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وانبى اليوم السبت 25 / 9 / 2021 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره انبى على ستاد الاسكندرية في ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الاهلى وانبى بكأس مصر

تقام مباراة الاهلى وانبى فى تمام السابعة مساء اليوم السبت، وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتجاوز عقبة إنبى وإستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتين اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وتسببت في قيام إدارة القلعة الحمراء بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعبين والجهاز الفني والادارى بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.

غيابات الاهلى أمام انبى بكأس مصر

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

غيابات انبى أمام الاهلى

ورحل عن إنبي عدة لاعبين على رأسهم القائد رامي صبري وعبد الرحمن عامر وكريم طارق ومحمد رزق وإسماعيل سوادجو وعمر حسام حارس المرمى بينما تعاقد الفريق مع أحمد جمعة وحسام عرفات وعمر عدلي ومصطفى جمال والغاني ماساهادو الحسن وخالد رضا.

ويعول إنبي على تألق مهاجمه النيجيري جون إيبوكا هداف الفريق في الموسم الماضي بجانب الجناح السريع محمد شريف حتحوت وكتيبة من اللاعبين الصاعدين في صفوف الفريق البترولي.