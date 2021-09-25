شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يجتمع مع باروند لتحديد مصيره مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم مجلس إدارة اتحاد اليد جلسة مع المدير الفنى الإسباني للمنتخب روبرتو باروندو جارسيا، لتحديد مصيره مع الفراعنة، خلال المرحلة المقبلة، بعد تلقيه عرضا من أحد أندية ألمانيا.

وكشف أيمن صلاح، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصرى لكرة اليد، أنه لا يوجد تعاقد مع أحد المدربين لتولى قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وهذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

وقال أيمن صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى العام القادم، ونرغب أيضا في بقاء المدرب لحين أولمبياد باريس 2024.

وأشار أيمن صلاح إلى أن المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا لديه عرض من أحد الأندية الألمانية، ويريد أيضا جمع العمل بمنتخب مصر والفريق الألمانى، وهذا الأمر ستتم مناقشته خلال جلسة اليوم.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية.