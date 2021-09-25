شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف معسكر المقاولون استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أنه تم اختيار مدينة الاسكندرية لاستضافة معسكر ذئاب الجبل للموسم الجديد، وأكد عادل في تصريحات خاصة أن المعسكر سينطلق أكتوبر المقبل وسيتضمن عدة مباريات ودية للوقوف على مستوى الفريق.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.