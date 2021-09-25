شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض الإنتاج الحربى لضم بدر موسى نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو غزل المحلة خطابا رسميا إلى نادى الإنتاج الحربى للحصول على اللاعب الفلسطيني بدر موسى بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعقب الظهور بشكل قوى مع الفريق الموسم الماضى.

ويسعى مسئولو غزل المحلة بدعم الفريق بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية بالاتفاق مع الجهاز الفني، بقيادة محمد عودة، لذلك يرغب في ضم اللاعب بدر موسى بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة.

وحقق فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، الفوز على المنصورة في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب المحلة بهدف مقابل لا شيء ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب إبراهيما كونيه، وقام محمد عودة، المدير الفني للفريق، بإشراك بعض اللاعبين الأفارقة، للوقوف على مستواهم والاستقرار على التعاقد معهم.

وشهدت المباراة أيضا حضور عدد كبير من الجمهور بمدرجات استاد المحلة لمتابعة المباراة ومساندة لاعبى الفريق والجهاز الفني قبل بداية الموسم الجديد.