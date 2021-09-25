شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام تايلاند فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة نظيره التايلاندي فى ثالث لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا وبلغاريا، التى تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر الجارى وحتى 3 أكتوبر القادم.

وخسر منتخب شباب الطائرة من نظيره التشيك فى أولى مواجهاته قبل مواجهة إيطاليا أمس الجمعة.

ووصلت بعثة منتخب شباب الطائرة إلى إيطاليا، الثلاثاء، بعد ختام المعسكر المغلق الذى أقيم فى بولندا استعدادا للمنافسات.

وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة مؤخرا على المركز الـ12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1، فى إطار مواجهات تحديد المركزين 11,12.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا أفى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.