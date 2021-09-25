شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: فيه لاعيبة صغيرة مطلعتش من البيضة عايزه تاخد 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن من أسباب الخسارة أمام بيراميدز هو عدم توفير الوقت الكافى فى تكوين الفرقة، حيث تم التعاقد مع اللاعبين منذ 5 أو 6 أيام فقط، عكس الفريق المنافس الذي يتواجد لاعبوه بالفريق منذ موسمين.

وأوضح أحمد سامى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لا توجد عدالة تحكيمية فى المباراة، وتم احتساب ضربة جزاء وهمية لفريق بيراميدز، وأين تقنية الفيديو فى بطولة كأس مصر، رغم الأهمية، ورغم المبالغ المالية الكبيرة التى تتوافر بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأشار أحمد سامى إلى أن أكبر عقد يتواجد فى فريق سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه، وأرفض فكرة العقود الكبيرة لدى اللاعبين صغار السن، قائلاً: "فيه لاعيبة صغيرة مطلعتش من البيضة عايزة تاخد 12 مليون.. ده لو خدهم مش هيعرف يعدهم ولو كلهم مش هيعرف يخلصهم".

وخطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.