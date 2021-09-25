شكرا لقرائتكم خبر عن الإتربى: 300 ألف دولار شرط جزائى فى عقد كارتيرون.. وانتهاء أزمة حسام أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، أنه يوجد شرط جزائى فى عقد الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، يقدر بـ300 الف دولار للطرفين عقد تجديد تعاقدت لمدة 3 سنوات.

وأضاف محمد الإتربى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، مستمر فى عمله، وأنه لم يقدم استقالته حتى الآن، وسوف ينضم إلى معسكر الفريق فى برج العرب، عقب اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار.

وأشار محمد الإتربى إلى أنه تم حل مشكلة حسام أشرف لاعب، فريق الزمالك، وإرسال أول قسط للفريق الكاميرونى بقيمة 100 ألف دولار للحديث مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع الإيقاف عن قيد اللاعبين.

وكانت أزمة قوية قد ضربت نادى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للقلعة البيضاء، بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف، رغم تعاقده مع ناد كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانونى بالفيفا والذى قضى بإيقاف القيد.

وتابع محمد الإتربى، أنه تم طلب حيثيات حكم تغريم نادى الزمالك 600 ألف يورو للمدرب السويسرى جروس، والتفاوض معه لحل الأزمة وقضية محمد إبراهيم مع ماريتيمو البرتغالي لم يتم الحكم بيها حتى الآن.

وعلق محمد الإتربى، على أزمة اللاعب التونسي حمدى النقاز قائلا: "كارتيرون طلب عودة حمدى النقاز للزمالك، وعقد اللاعب حاليا أقل من زميله التونسي حمزة المثلوثى وتم ضمه مجانا".

وتحدث محمد الإتربى عن موقف المغربى أشرف بن شرقى من تجديد تعاقده مع الزمالك، قائلا: إن اللاعب لم يرفض التجديد، ولكن الاختلاف فقط عن الشرط الجزائى، وخلال الشهرين القادمين سوف نحسم الأمر.

واختتم محمد الإتربى حديثه عن موقف المهاجم مصطفى محمد، بأنه من حق جالاتا سراى التركى تفعيل بند الشراء قبل نهاية ديسمبر القادم، ومن حق الزمالك استعادته بنهاية الموسم المقبل، وسوف نقوم بالتفاوض في عودة اللاعب للقلعة البيضاء يناير المقبل فى حال رغبة النادى التركى في عدم استمرار اللاعب في صفوف الفريق.