شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بطولة أفريقيا تنقص جيل الزمالك الحالي وتعلمنا من خطأ الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، نجم الزمالك، إن جود أكثر من لاعب مميز في نفس المركز سمة الأندية الكبرى، موضحا أن كل الظروف مهيأة لهم لتقديم موسم مميز، مشيرا إلى أن التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هي الأهم بالنسبة لهم بجانب الدورى.

وأضاف إمام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد شوبير، إن دوري أبطال إفريقيا هو اللقب الوحيد الذى ينقص الجيل الحالي من اللاعبين، موضحا أن جمهور الزمالك يطالب بها، وسيقاتلون من أجل الفوز بها.

وتابع حازم إمام: "في الماضي كنا نفقد عددا كبيرا من اللاعبين عقب الفوز بالدوري، فنحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، لكن في الوقت الحالي لدينا استقرار فني، وتعلمنا من الخطأ والقوام ثابت فلا يوجد حجة كما كان في الماضي".