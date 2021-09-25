شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بطولة أفريقيا تنقص جيل الزمالك الحالي وتعلمنا من خطأ الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، نجم الزمالك، إن جود أكثر من لاعب مميز في نفس المركز سمة الأندية الكبرى، موضحا أن كل الظروف مهيأة لهم لتقديم موسم مميز، مشيرا إلى أن التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هي الأهم بالنسبة لهم بجانب الدورى.
وأضاف إمام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد شوبير، إن دوري أبطال إفريقيا هو اللقب الوحيد الذى ينقص الجيل الحالي من اللاعبين، موضحا أن جمهور الزمالك يطالب بها، وسيقاتلون من أجل الفوز بها.
وتابع حازم إمام: "في الماضي كنا نفقد عددا كبيرا من اللاعبين عقب الفوز بالدوري، فنحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، لكن في الوقت الحالي لدينا استقرار فني، وتعلمنا من الخطأ والقوام ثابت فلا يوجد حجة كما كان في الماضي".
ومن ناحية أخرى كشف بدر حامد، رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفنى للقطاعات بنادى الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية وفرع الجيزة للموسم الرياضى 2021 / 2022.
وجاء التشكيل كالتالى بالنسبة للفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية:
فريق الزمالك 2001:
محمد مصطفى "ممس": مدرب.
سامى عبد الحليم عبيد: مدرب مساعد.
أحمد زكريا عبد المقصود: مدرب مساعد.
حسنى مسعد حسانين: مدرب حراس مرمى.
فريق 2003 :
أحمد عبد الرءوف: مدرب.
عامر صبرى: مدرب مساعد.
حسام أسامة: مدرب مساعد.
أيمن حسين الطويل: مدرب حراس مرمى.
فريق 2005 :
شريف خليل محمد: مدرب.
إسلام عادل المأمور: مدرب مساعد.
محمد عبد الحميد كيبر: مدرب حراس مرمى.
فريق 2006 :
محمد عمر النور: مدرب.
عصام هلال: مدرب مساعد.
محمد عبد الجواد: مدرب حراس مرمى.
فريق 2007:
محمد أحمد محمد: مدرب.
محمد إبراهيم السيد: مساعد مدرب.
محمد مصطفى عبد التواب: مساعد مدرب.
فتح الله عمار شوباش: مدرب حراس مرمى.
بالنسبة لفريق 2008 المشارك فى بطولة فرع الجيزة:
خالد مصطفى محمد: مدرب.
محمد صابر: مدرب مساعد.
مصطفى غراب: مدرب حراس مرمى.