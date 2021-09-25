كلوب: صلاح آلة أهداف ومن أفضل من رأيتهم في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن محمد صلاح بين أفضل مهاجمي العالم، ووصفه بأنه "آلة أهداف" وذلك ردا على سؤال حول مقارنته بالبولندي روبروت ليفاندوفسكي.

ورد كلوب عن رأيه في مقارنة محمد صلاح مع ليفاندوفسكي: "مو صلاح بكل تأكيد في الصف الأول معه، لا يوجد أدنى شك في ذلك".

وتابع: "مو آلة أهداف، بالتأكيد، احترافيته لا يعلى عليها تمامًا، إنه يفعل كل شيء على الإطلاق ليكون لائقًا دائمًا، للبقاء دائمًا على المسار الصحيح، أولاً وأخيرًا، يفعل كل شيء، هذا هو محمد صلاح".

وأضاف: ""علاوة على ذلك، بصرف النظر عن مهاراته الفنية وكل هذه الأنواع من الأشياء، فهو باحث من تسجيل الأهداف وهذا مفيد أيضًا، هذا هو نفسه تمامًا كما هو الحال مع ليفاندوفسكي، وهذا جيد ومفيد للغاية.

وواصل: ""مهما كان ما تفعله على أرض الملعب، ومهما كان ما تصنعه، ومهما كانت البداية، فأنت بحاجة إلى شخص يجعل الكرة تتجاوز الخط أو في الشباك، وصلاح بكل تأكيد من أفضل ما رأيتهم على الإطلاق، فهو يعرف ذلك، الأرقام التي لديه جنونية.

واستطرد: "من الواضح أنني محظوظ للعمل مع بعض اللاعبين الجيدين خلال مسيرتي."