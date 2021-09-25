كارتيرون: تجديد عقدي "رسالة".. وإيقاف القيد لن يؤثر علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بارتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بأنه جدد عقده مع الفريق لتكون رسالة ثقة منه في إدارة النادي وعناصره، قائلًا إنه لن يتأثر بإيقاف قيد الفريق حتى لو لم يتم رفعه.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "التجديد يمثل شيء كبير للغاية بالنسبة لي بسبب حبي الكبير للزمالك، حققنا بطولة الدوري، ومازال أمامنا بطولات كثيرة نلعب من أجل الفوز بها".

وتابع: "حسين لبيب يبذل جهد كبير مع الزمالك في الفترة الحالية من أجل جلب حقوق الزمالك".

وأضاف: "حصلت على عروض عديدة، لأنني بطل الدوري مع الزمالك والجميع يعلم صعوبتها، لكني كنت أحب الاستمرار أكثر مع النادي، فأنا سعيد للغاية من العمل الذي نقوم به والفريق."

وواصل: "المجموعة الحالية بدون إضافات حققت لقب الدوري، ولم نكن بحاجة لمزيد من الإضافات، والعناصر الجديدة ستكون إضافة بالطبع".

واستطرد: "العناصر التي رحلت ستجعلنا في حالة تركيز أكبر مع اللاعبين الحاليين، وسواء تم رفع الإيقاف من جانب فيفا أو لا، فأنا سعيد بقائمة الفريق الحالية".

أما عن رأيه في حالة عدم رفع الإيقاف، قال: "لا يوجد خطة بديلة في حالة عدم رفع الإيقاف، عاد للزمالك عناصر هامة من الإعارة مثل مصطفى فتحي، وأوناجم وهما عناصر مميزة للغاية".

واستكمل: "سعيد بعودة عمر السعيد، ومصطفى فتحي وأوناجم لقدرتهم على تعويض غياب شيكابالا عن الفريق في بداية الموسم".

وتحدث عن سبب تجديد عقده في الوقت الحالي، قائلًا: "تجديد تعاقدي رسالة قوية تؤكد على ثقتي على النادي، والعناصر الموجودة داخل النادي".

واختتم قائلًا: "أحارب الأفكار التاريخية منذ أن أتيت، سنلعب من أجل تكرار الفوز بالدوري، أثبتنا أن التاريخ لا يتكرر في الفترة الماضية، وسنواصل العمل على تأكيد ذلك".