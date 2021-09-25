مصدر لمصراوي: ياسر إبراهيم ينضم لقائمة الغائبين عن الأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بانضمام مدافع فريق الأهلي، ياسر إبراهيم إلى قائمة الغائبين عن فريقه خلال مواجهة إنبي.

ويلتقي الأهلي، مساء يوم غد السبت نظيره إنبي ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن ياسر إبراهيم قد تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية مما يغيبه عن مباراة إنبي.

وأوضح المصدر ذاته أن فرص لحاق ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بمباراة إنبي أصبحت معدومة تمامًا بعدما تغيبا عن المشاركة في المران الأخير مساء اليوم الجمعة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن فرص محمود كهربا في المشاركة أساسيًا باتت كبيرة لغياب الشحات وطاهر والأمر ذاته بالنسبة لرامي ربيعه أو بدر بانون ليكون أحدهما بجوار أيمن أشرف في قلب الدفاع.