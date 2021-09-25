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تحديد موعد وتوقيت الـ"كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

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المنامة - ياسر ابراهيم - حدّدت رابطة لكرة القدم الخميس موعد وتوقيت "الكلاسيكو" بين وريال مدريد.
 
وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهاباً من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا على ملعب "كامب نو".
 
وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصاً في ظل حاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.
 
ويحتل صدارة الدوري الإسباني حالياً برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد الثاني بعد مرور ست مراحل.
 
أما برشلونة المتعثّر والباحث عن توازنه في بداية الموسم الجاري فإنه يتموقع في المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات.

المصدر: بي إن سبورت

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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