الامارات | مانشستر سيتي وتشلسي.. غوارديولا يأمل تصحيح سجله مع توخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي وتشلسي.. غوارديولا يأمل تصحيح سجله مع توخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل المدرّب الإسباني جوزيب غوارديولا، تصحيح سجله الحديث أمام نظيره الألماني توماس توخيل، عندما يقود فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب، ضد مضيفه تشلسي اليوم، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قبل قدوم الألماني إلى تشلسي، لم يخسر غوارديولا بمواجهته، لكن الموسم الماضي انحنى أمامه ثلاث مرات، بينها نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولفترة طويلة، كان غوارديولا بمثابة الأستاذ لتوخيل، لكن بعد مشوار متنوّع مع ماينتس ودورتموند، وباريس سان جرمان، والآن تشلسي، صنع توخيل لنفسه اسماً، وبدأ يقلّص الفوارق مع «بيب».

منذ تبوئه منصبه في نادي غرب لندن مطلع عام 2021، تفوّق على مدرب لطالما اعتبره قدوة له.

وإذا كان معجباً في طفولته بأياكس أمستردام الهولندي، ومدربه لويس فان غال، أو برشلونة الإسباني مع الهولندي الطائر يوهان كرويف، وأرسنال الإنجليزي مع الفرنسي أرسين فينغر، إلا أن توخيل أقرّ في مارس الماضي «عندما بدأت أفهم كرة القدم أكثر، كان هناك بيب وبرشلونة». وتابع «علّمني بيب كلّ شيء: إن بمقدورنا الفوز بكلّ شيء إذا لعبنا جيداً، الفوز بكل شيء والبقاء متواضعين وأنيقين، الهجوم مع الإبقاء على دفاع قوي، والقيام بكل هذا مع لاعبين متخرجين في مركز التكوين».

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