الامارات | شباب الأهلي يتسبب في أزمة للوحدة قبل موقعة «الكلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتسبب في أزمة للوحدة قبل موقعة «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الوحدة ضربة موجعة، عقب تعادله أمام شباب الأهلي من دون أهداف على استاد آل نهيان في أبوظبي، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تأكد غياب كل من محمد برغش وفارس جمعة عن المباراة المقبلة لـ«العنابي» أمام العين، الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة من الدوري على استاد هزاع بن زايد.

وأكد مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، أن محمد برغش قد يغيب أسابيع عدة عن الفريق بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، بينما أشار تين كات إلى أن فارس جمعة سيغيب عن «الكلاسيكو» بداعي تراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على ثلاثة إنذارات في مباريات العروبة والوصل وشباب الأهلي.

ويمتلك الوحدة أقوى خط دفاع في الدوري، عقب مرور خمس جولات بدخول مرمى الفريق هدفين فقط، ويشكل غياب كل من برغش وجمعة عن «العنابي» في المواجهة المرتقبة أمام العين أزمة حقيقية للجهاز الفني.

وتحسر تين كات على غياب اللمسة الأخيرة من خط الهجوم، وقال في مؤتمر صحافي: «لعبنا مباراة جيدة وقوية، ولكن نتيجة التعادل ليست مرضية بالنسبة لنا، ونحن أهدرنا ثلاث فرص في الشوط الثاني، إذ إننا منظمون بشكل جيد في خط الدفاع وخط الوسط، ولكن من الواضح أننا نواجه مشكلة في خط الهجوم نعمل على حلها».

وأضاف: «بالنسبة للمباراة لعبنا أمام منافس قوي، يمتلك لاعبين رائعين، وظهر ذلك في طريقة احتفاظهم بالكرة في وسط الملعب، في المقابل نحن كنا جيدين في خط الدفاع». وختم تصريحاته بقوله: «للأسف سنفتقد خدمات محمد برغش في الأسابيع المقبلة بداعي الإصابة، كما سيغيب فارس جمعة، لحصوله على الإنذار الثالث، وذلك الأمر سيكون مؤثراً على الفريق، خصوصاً أن جمعة يستخلص الكرة بشكل جيد».

من جهته، شكا مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، أيضاً من غياب اللمسة الأخيرة لخط الهجوم، وقال في مؤتمر صحافي: «لعبنا مباراة صعبة وتكتيكية أمام الوحدة، وظهر الفريق بشكل جيد، لولا افتقاد اللمسة الأخيرة أمام المرمى».

وتابع: «أعتقد بأن الفريق قدم مباراة طيبة، وكنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل، قياساً بكوننا قد حصلنا على فرص أكثر من الوحدة». وزاد بقوله: «غابت عن الفريق اللمسة الأخيرة، وإن كنا قد أجرينا بعض التغييرات لإدخال العناصر الأكثر جاهزيةً، في ظل معاناتنا من إرهاق المباريات السابقة»، مضيفاً: «في نهاية المطاف، التعادل نتيجة إيجابية، لأن المباراة جمعتنا بفريق كبير، وعلى أرضه وأمام جمهوره، وأعتقد بأن الوحدة أيضاً قد قدم مباراة كبيرة، وكنا نتوقع خوض لقاء صعب وتكتيكي أمامه».

محمد برغش وفارس جمعة يغيبان عن الوحدة في قمة الجولة السادسة الأربعاء المقبل، ضمن مباراة «الكلاسيكو» أمام العين.

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