الامارات | الوحدة والعين و«بالمز» تحلق بألقاب بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والعين و«بالمز» تحلق بألقاب بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الوحدة بلقب الكبار فوق 18 عاماً، وحل نادي العين وصيفاً، وبالمز الرياضية 777 ثالثاً في الجولة الخامسة والأخيرة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي أقيمت نزالاتها أمس بصالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي.

وفي منافسات الشابات تحت 18 سنة، تمكت لاعبات نادي العين من تحقيق اللقب، وحلت سيدات الوحدة في المركز الثاني، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

وعلى صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت أكاديمية بالمز الرياضية 777 في اقتناص المركز الأول، وحلت سيدات الوحدة في المركز الثاني، والجزيرة في المركز الثالث، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلت عليها الأندية أصحاب المراكز الأولى 690 ألف درهم.

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