الامارات | الظفرة يستعيد صدارة «الصالات».. وفوز جديد لشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستعيد صدارة «الصالات».. وفوز جديد لشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة على مضيفه اتحاد كلباء بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في ملعب كلباء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كرة قدم الصالات، ليصبح رصيد الظفرة 12 نقطة في المركز الأول، وهو رصيد خورفكان نفسه الذي يحل ثانياً بفارق الأهداف.

وسجل للظفرة البرازيلي ماركو انتونيو (هدفان) ومواطناه فينيكيوس وميجويل كينجي، وأضاف محمد فدعق ومحمد خليل الهدفين الأخرين، فيما سجل لاتحاد كلباء عبدالله عبدالمجيد والبرازيلي فيليب دا سيفا.

وفي قمة الجولة الرابعة فاز شباب الأهلي على النصر (4-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الصالات ليصبح رصيد الفريقين سبع نقاط لكل منهما، بينما يتصدر خورفكان الترتيب برصيد 12 نقطة. وسجل أهداف شباب الأهلي عبدالله الخمري (هدفان) ووليد بشر وحسين مال الله، وسجل للنصر محمد عبيد والبرازيلي فينيكيوس روسو.

ونجح الحكم الكويتي عبدالعزيز الصراف بقيادة المباراة بشكل مميز بتكليف من الاتحاد الآسيوي للصالات في تجربة تستضيفها ملاعب الصالات لأول مرة في الدولة.

وفي هذا السياق رحب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، بمشاركة الحكم الكويتي بقيادة المباراة، وقال في تصريحات صحافية: «هذا الأمر يعكس تطور رياضة الصالات على المستوى الدولي، وهو وعد قطعناه على أنفسنا أن نبذل أقصى الجهود من أجل الارتقاء باللعبة وأركانها بتعاون ودعم الجميع».

مباراة شباب الأهلي والنصر أدارها الحكم الكويتي عبدالعزيز الصراف.

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