الامارات | عبدالله علي: مباراة العين والعروبة لم تُلعب فعلياً إلا 20 دقيقة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي: مباراة العين والعروبة لم تُلعب فعلياً إلا 20 دقيقة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف فريق الكرة في نادي العين، عبدالله علي، إن «مباراة فريقه أمام العروبة شهدت جملة من الأخطاء الفنية والبشرية والتقنية، تسببت في النتيجة التي آلت إليها، وضياع نقطتين كانتا في المتناول». وكان العروبة فاجأ العين، وحول تأخره بثلاثية نظيفة إلى التعادل 3/‏3، في المباراة التي جرت بينهما مساء أول من أمس في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عبدالله علي في تصريحات صحافية:«إذا كنا نريد أن نصل إلى كأس العالم، ونفكر في العالمية، علينا أن نُعالج الأخطاء والمشكلات الموجودة لدينا، التي تتسبب في إيقاف المباريات في الكثير من الفترات. لعبنا أمام العروبة فعلياً 20 دقيقة، وبقية زمن المباراة كان عبارة عن توقفات لمراجعة تقنية (الفار)».

وأضاف: «بالتأكيد أنا كمسؤول في العين لست راضياً عن النتيجة، وأعتقد أن جميع أفراد منظومة الفريق أيضاً غير راضين، فهناك أخطاء كثيرة حدثت في المباراة، سواء من جانبنا أو من جانب الصافرة، لكن الخطأ الأبرز كان في التقنية التي نستخدمها في المباريات، ويبدو أن هناك مشكلة حقيقية في كيفية التعامل مع تلك التقنية بشكل يبدو واضحاً في الكثير من المباريات».

وأضاف: «لا أرمي بنتيجة المباراة على أحد، ولا نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية، وعلينا أن نُراجع الأخطاء التي وقعنا فيها، وأهمها أن الفريق حينما يتقدم بنتيجة كبيرة يعتقد اللاعبون أن المباراة قد انتهت، ونتيجتها أصبحت مضمونة، وأتصور أن هذا الأمر ستتم معالجته بشكل دقيق حتى لا يتكرر في المباريات المقبلة».

العبيدي: عودة العروبة أمام العين «ترفع الرأس»

اعتبر مدرب العروبة، فتحي العبيدي، أن العودة القوية لفريقه أمام العين، والتعادل معه 3/‏‏3، هو بمثابة انتصار لفريقه، وعودة «ترفع الرأس». وقال العبيدي للصحافيين: «أشعر بالفخر بلاعبي العروبة، وبما قدموه من عطاءات ومستويات ضد فريق بحجم العين».

وأضاف: «تسجيل العروبة ثلاثة أهداف في شوط واحد، وأمام فريق بحجم العين، يؤكد أن لاعبي الفريق يتمتعون بإمكانات فنية عالية، ولا أقول كلاماً للاستهلاك الإعلامي، فقد قلته للاعبين خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة». وتابع: «لو لم يكن لدينا لاعبون أكفاء وفريق متماسك لكان من الممكن أن ينهار العروبة في الشوط الثاني».

• العين تقدم على العروبة 3-صفر في الشوط الأول، قبل أن يعود العروبة للتعادل في أقوى مفاجآت الدوري.

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