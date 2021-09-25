الامارات | حسن سعيد: التراجع البدني سبب ضياع الفوز من كلباء أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن سعيد: التراجع البدني سبب ضياع الفوز من كلباء أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق اتحاد كلباء صيامه عن تحقيق الانتصارات في الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين، بعد تعادله أول من أمس أمام الوصل بهدف لمثله، ليصبح رصيده ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارتين، في بداية تعد الأضعف للفريق خلال مشاركته في دوري الأضواء، خصوصاً بعد تميزه في الموسم الماضي، وتحقيقه بداية قوية، أثمرت موسماً استثنائياً.

وقال لاعب كلباء والمنتخب الوطني سابقاً، حسن سعيد لـ«الإمارات اليوم»، إن «التراجع البدني كان سبباً مهماً في تفريط كلباء في الفوز على الوصل، وقبوله التعادل في الوقت القاتل». وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد عامر، الذي عوض غياب هداف كلباء، التوغولي مالابا، وقال إنه يستحق اللعب أساسياً بجانب مالابا. وتابع: «مازال اتحاد كلباء يعاني مشكلة فنية تحتاج إلى المعالجة، وهي تقبل الأهداف في الدقائق الأخيرة، وهو ما حدث أيضاً أمام الشارقة».

وقال إن أجانب الفريق يحتاجون بعض الوقت للتأقلم أكثر، واستغرب قيام المدرب في مباراة الوصل باستبدال لاعبي خبرة، على غرار حبيب الفردان وأحمد جشك، مبيناً أن الوصل استعاد أفضليته بعد هذا التبديل، متمنياً ألا تكون الإصابة أو الإجهاد سبب ذلك التغيير، لكنه شدد على أن الدوري مازال في بدايته، وسيكون لفريق كلباء دور أفضل في مقبل المباريات.

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