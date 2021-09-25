الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
تشيلسي - مان سيتي 15:30
مان يونايتد - أستون فيلا 15:30
برينتفورد - ليفربول 20:30
ألافيس - أتلتيكو مدريد 16:00
فالنسيا - بيلباو 18:15
إشبيلية - إسبانيول 20:30
ريال مدريد - فياريال 23:00
سبيزيا - ميلان 17:00
إنترميلان - أتلانتا 20:00
الدوري الألماني
مونشنغلادباخ - دورتموند 20:30
الدوري الفرنسي
سان جرمان - مونبلييه 23:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App