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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- مان سيتي 15:30

مان يونايتد - أستون فيلا 15:30

برينتفورد - 20:30

ألافيس - أتلتيكو مدريد 16:00

فالنسيا - بيلباو 18:15

إشبيلية - إسبانيول 20:30

- فياريال 23:00

سبيزيا - ميلان 17:00

إنترميلان - أتلانتا 20:00

الدوري الألماني

مونشنغلادباخ - دورتموند 20:30

الدوري الفرنسي

سان جرمان - مونبلييه 23:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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