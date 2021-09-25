الامارات | تأهل دبا الفجيرة والعربي في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل دبا الفجيرة والعربي في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل دبا الفجيرة والعربي، أمس، إلى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوز الأول على ضيفه الحمرية بهدف دون مقابل سجله السنغالي بابي سي في الدقيقة 27، ليصبح رصيد دبا الفجيرة تسع نقاط في صدارة المجموعة، أما العربي فتغلب على الفجيرة بثلاثية نظيفة سجلها كل من: راشد الفلاسي (44)، والبرازيلي أليكسندر ازاريدو (68)، ومواطنه واليسون سيلفا (90+5)، ليصبح رصيد العربي ست نقاط بالمركز الأول، يليه الذيد ثانياً برصيد ثلاث نقاط، وبقي الفجيرة من دون نقاط.

وحقق الوافد الجديد فريق «جلف إف سي» فوزاً تاريخياً بتغلبه على الجزيرة الحمراء (7-2) بكونه أول فوز له في موسم الدرجة الأولى.

ويختتم الدور التمهيدي الأول اليوم بإقامة أربع مباريات يلعب فيها حتا مع دبا الحصن، والبطائح مع التعاون، ويترقب الجمهور بطاقتين من هاتين المباراتين للتأهل للدور التالي، بينما سيلعب مسافي مع ستي ومصفوت مع الرمس مباراة خارج الحسابات.

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