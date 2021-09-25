شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن حصول الزمالك على بطولة وبعدها يمر بحالة من الصيام: أحارب هذه الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن التجديد للنادى الأبيض يعد خطوة مهمة جدا تترجم مدى التوافق مع الإدارة الحالية، مؤكدا أنه يعشق الزمالك، وطموحه إيصاله للكثير من منصات التتويج خلال الفترة القادمة.

وأضاف كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد شوبير، إن مجلس إدارة نادى الزمالك يعمل جيدا للحصول على حقوق النادى الأبيض، مشيرا إلى أنه محظوظ بالعمل معهم وحالة الاتفاق بينهم.

وتابع كارتيرون: "تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الزمالك.. وطموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة وأشعر بحالة من السعادة مع الزمالك".

واستطرد: "حققت نتائج جيدة مع هذه المجموعة، ولا أحتاج لمزيد من الصفقات، والقوام الحالي مميز بغض النظر عن أزمة إيقاف القيد، واللاعبون العائدون من الإعارة سيمثلون إضافة كبيرة مثل مصطفى فتحى وأوناجم".

وتحدث كارتيرون عن أزمة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، قائلا: "جهزنا لمثل هذه الظروف بالاستعانة باللاعبين العائدين من الإعارة، وتجديدى لنادى الزمالك يعكس حالة الاستقرار المتواجدة داخل النادي".

ورد كارتيرون على سؤال الزمالك يحصل على بطولة وبعدها يمر بحالة من الصيام قائلا: "الناس بتتكلم على الأحداث التاريخية ودا مش موجود ودورى كمدرب إزالة هذه الأفكار المتواجدة وأحاربه منذ توليتى المسئولية وأستطيع تغيرها".

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض قد أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم مقبلة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.