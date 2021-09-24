شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: المعلم زملكاوي ورغم ذلك كان قوام المنتخب من النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، الادعاءات التى طالت الجهاز الفنى للمنتخب بتفضيل الجهاز لعناصر النادى الأهلى، مؤكدًا أن الحديث عن أن الجهاز الفني سيفضل لاعبى الأحمر دون غيرهم مغرض، لن نفضل اسمنا على مصلحة واسم مصر، والاحترافية هي أساس الاختيارات.

واستشهد وائل جمعة، فى تصريحاته على قناة أون تايم سبورت 2، بحسن شحاته المدير الفنى السابق للمنتخب خلال اختيارته للاعبين، قائلاً: "الكابتن حسن شحاتة كان زملكاوي، ورغم ذلك كان قوام المنتخب من النادي الأهلي، وأي لاعب سيكون مفيدا للمنتخب سيكون متواجد معنا."

وأشار وائل جمعة، إلى أنه حرص على الاتصال باللاعب مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، وتحدثت معه في كل الأمور، مؤكدًا أنه من العناصر المهمة في صفوف الفراعنة.

وتابع وائل جمعة : "نصحت مصطفى محمد بأن يجعل مصيره بيده، وأن يقاتل من أجل المشاركة مع الفريق، وأن يبذل قصارى الجهد من أجل عدم الابتعاد عن المباريات".

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة ليبيا مطلع أكتوبر المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الجابون وأنجولا على الترتيب فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز في المباراة الأولى على أنجولا قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام الجابون في الجولة الثانية.