شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يضم 24 لاعبا لمواجهة ليبريا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ضم 24 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه 26 سبتمبر الجاري، في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل.

ويجهز منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 29 سبتمبر الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على استدعاء 7 لاعبين من الزمالك لمباراتى ليبيا فى كأس العالم، وهم: محمد أبو جبل ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى.

واتفق الجهاز الفنى على ضم سباعى الزمالك للقائمة، رغم توقف النشاط وعدم خوض الفريق الأبيض أى مباريات طوال الفترة الماضية، خاصة أن القوام الأساسى للمنتخب الوطنى يكون من لاعبى الأهلى والزمالك.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي، موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من أداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر، ليستمر المعسكر حتى خوض مباراتي ليبيا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثامنة في ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد لها التاسعة مساءً في استاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.