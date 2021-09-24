شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يكشف موقف عبد الله السعيد ودونجا مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، موقف كل من: عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا"، ثنائى الفريق عن الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن ملف رحيل اللاعبين تم إغلاقه تمامًا.

وقال إيهاب جلال، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، أن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال هذه الفترة أصبحت صعبة نتيجة للقوة الشرائية الكبيرة للأندية.

وأضاف جلال، عقب الفوز على سموحة فى مباراة دور الـ16 فى كأس مصر: "توقيت المباراة غريب للغاية، وأيضًا لا نعلم موعد المباراة المقبلة، لكن الفوز بتلك المباراة أمر جيد بالنسبة لنا"، متابعا: "سنبدأ فترة إعداد من أجل بطولة إفريقيا، ولن يكون معنا عناصر المنتخب خلال تلك الفترة لكن هدفنا هو أن نتعرف على عناصر الفريق قبل بطولة إفريقيا".

وعن ضم حسين السيد، لاعب الإسماعيلى، قال: "لم نحسم بعد موقفه، وهناك مفاوضات من قبل أن أتولى تدريب بيراميدز، لكن اللاعب لديه عدد من المعروض ويفكر في الأمر".

قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثية سجلها فخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، ليتأهل إلى دور الثمانية من الكأس وينتظر المتأهل من مباراة الأهلي وإنبي.