شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر بعد توديع سموحة الكأس: فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولا يزال الظلم ضد سموحه مستمر فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر الهدف الأول فخر الدين يوسف يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع والهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجأنا نبغه التحكيم بضربه جزاء لم، ولن يراها إلا نابغه التحكيم أمين عمر وبدايه موسم ولا أروع".

خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.