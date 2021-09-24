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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر بعد توديع سموحة الكأس: فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هاجم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أمين عمر، حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولا يزال الظلم ضد سموحه مستمر فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر الهدف الأول فخر الدين يوسف يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع والهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجأنا نبغه التحكيم بضربه جزاء لم، ولن يراها إلا نابغه التحكيم أمين عمر وبدايه موسم ولا أروع".
خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
افتتح التسجيل لبيراميدز التونسي فخر الدين بن يوسف في الظهور الأول مع الفريق السماوى بالدقيقة 44 قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى في الدقيقة 46 ثم قلص الفارق لفريق سموحة عبد الكريم الوادى في الدقيقة 70، وبعدها أحرز رمضان صبحى الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة "90 +5".
وتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الذي يضم كيروش وجهازه المعاون، الذي يضم وائل جمعة مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي مدرب الفريق، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، في ملعب السويس الجديد لمتابعة المباراة.
ونجح إيهاب جلال في قيادة بيراميدز لدور الثمانية ببطولة كأس مصر في الظهور الأول بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق السماوى، خلفا لليونانى جونيس متسلحا بعناصر الخبرة في صفوفه، أبرزهم عبد الله السعيد الذى نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.