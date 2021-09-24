فخر الدين بن يوسف عقب تسجيل أول أهدافه مع بيراميدز: هدفنا تحقيق كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - قال فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بمشاركته الرسمية الأولى بقميص بيراميدز ونجاحه في تسجيل أول أهدافه مع النادي، موضحا أن بيراميدز استحق التأهل لدور الثمانية من كأس مصر، وفريقه لديه هدف واضح وهو تحقيق البطولة، موجها الشكر للاعبين على مساعدته في الدخول سريعا لأجواء الفريق والتعامل معه بصورة رائعة منذ الوصول في أول لحظة.

خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وأضاف فخر بن يوسف، على أن الجهاز الفني الموجود بقيادة إيهاب جلال ووجود أفضل اللاعبين في مصر في القائمة تدفعه هو وبقية زملائه لتحقيق أفضل إنجاز وحصد الألقاب في المرحلة المقبلة المهمة، وأنه سعيد بوجوده مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين.