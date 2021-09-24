شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مستوى رمضان صبحي متراجع مع بيراميدز بعد الأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مستوى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تراجع بنسبة كبيرة عن مستواه المعروف عنه، وتحديدًا بعد مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن رمضان صبحي قبل الأوليمبياد كان أفضل لاعبي بيراميدز، ويصنع ويحرز الأهداف، أما الآن فأداؤه غير مفهوم.

وأضاف حازم إمام: "رمضان صبحي في مباراة بيراميدز اليوم أمام سموحة لم ينجح في تخطي دفاعات سموحة، وهذا أمر غير معهود على رمضان صبحي الذى يمتلك إمكانيات كبيرة".