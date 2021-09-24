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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.

بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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