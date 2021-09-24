شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس. بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو كيروش يجتمع بجهازه فى اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات مباراتى ليبيا البنا حكماً لمباراة الأهلي وإنبى فى الكأس وأبو الرجال مساعدا مصير كأس مصر حائر بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية تعيين عبدالحليم على مديرا للكرة بالجهاز الجديد للنادي المصري الأهلي يؤجل تعديل عقود نجومه الثلاثة بسبب سوء النتائج كارتيرون بعد تجديد تعاقده: فضلت الاستمرار مع الزمالك على العروض الخارجية سيراميكا يعلن تخلص صالح جمعة من "الجبس" وبدء مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل