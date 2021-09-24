شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بتجديد كارتيرون بـ"الكيك" ووصلة هزار بين بن شرقى وجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران المسائى لفريق الزمالك الذى خاضه الفريق ضمن معسكر الإعداد المقام فى مدينة برج العربن بالإسكندرية، والمقرر استمراره حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى، العديد من المشاهد التى تأتى ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يستعد الأبيض لمواجهة فريق توسكر الكينى، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد المران احتفال خاص من لاعبى الزمالك بالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بعد تجديد تعاقده اليوم مع قلعة ميت عقبة لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث ظهر المدرب الفرنسى وهو يتناول قطع الـ "كيك" احتفالاً به، فيما عقد المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها.

كما اتسم المران بروح المرح بين جميع لاعبى الزمالك، كما شهد وصلة مداعبة خاصة بين الثنائى عبد الله جمعة وأشرف بن شرقى، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم، حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994، فيما ظهرت الجدية على اللاعبين فى الجزء الآخر من المران.

وكان المران المسائى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد بدأ على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكر الفريق الحالي، بتدريبات الإطالات تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجرى حول الملعب قبل بدء التدريبات الفنية وخوض التقسيمة الجماعية فى مران اليوم، كما حرص اللاعبون على تهنئة كارتيرون بتجديد عقده قبل انطلاق التدريب المسائى بملعب فندق إقامة الفريق بمعسكر برج العرب.

وأعرب كارتيرون عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم، موجها الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على حله للمشاكل التى تواجه الفريق بسرعة.



ابو جبل من مران الزمالك



اشرف بن شرقي مع عبد الله جمعة



اشرف بن شرقي



الجهاز الفني للزمالك



تدريب حراس المرمى



جانب من التدريب



جانب من المران



جانب من مران الزمالك



حراس الزمالك



زيزو واشرف بن شرقي



طارق حامد في التدريبات



طارق حامد في مران اليوم



طارق حامد وعبد الغني



طارق حامد



عبد الشافي في مران الزمالك



عمر السعيد



كارتيرون وكيك الاحتفال بتجديد تعاقده



لاعبو الزمالك



محمد ابو جبل



محمد عواد من مران الزمالك



محمد عواد



محمود عبد العزيز



محمود علاء واحمد فتوح



مداعبة اشرف بن شرقي وعبد الله جمعة



مران الحراس



مران الزمالك اليوم



مران الزمالك بمعسكر برج العرب



مران الزمالك



مران حراس المرمى



مصطفى فتحي مع حازم امام



مصطفى فتحي مع عبد الشافي