شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى بيراميدز راحة 24 ساعة عقب الفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثية سجلها فخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، ليتأهل إلى دور الثمانية من الكأس وينتظر المتأهل من مباراة الأهلي وانبي.
ومن المنتظر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم الأحد، على أن يحدد الجهاز الفني شكل الإعداد في المرحلة المقبلة، في ظل تجمع المنتخب المصري لمباراتي ليبيا في تصفيات المونديال.
وعلى جانب آخر قال إيهاب جلال، المدير الفني، إنه سعيد بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف والعبور لدور الثمانية من كأس مصر، موضحا أن البداية جيدة للغاية خاصة أنها أول مباراة مع الفريق وبعد فترة إعداد قصيرة وكان من المهم للغاية تحقيق الفوز والعبور للمرحلة المقبلة من الكأس.
وأكد إيهاب جلال أن بيراميدز فريق قوي، ويمتلك إمكانيات مميزة، وكان حريصا على تولي المهمة، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك فترة إعداد إضافية مع توقف النشاط؛ بسبب تجمع المنتخب، وسيغيب عن فترة الإعداد اللاعبون الدوليون، وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية للمرحلة المقبلة المهمة للغاية.
وأوضح أن الفريق يعمل بكل قوة من أجل تحضير مثالي استعدادا لاستكمال الكأس وبدء مشوار الكونفدرالية والدوري الممتاز والفريق يحاول أن يبدأ المشوار بأفضل صورة ممكنة من الناحية الفنية والبدنية لبدء مسيرة مثالية وتحقيق طموحات النادي وحصد الألقاب والبطولات.