شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع رباعي شاب لتدعيم صفوفه بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 4 لاعبين شباب، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تعاقد مسئولو نادي فاركو مع ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما حصل نادي فاركو على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب، وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

ونجح فاركو بخلاف الرباعي الشاب في عقد 15 صفقة استعدادًا للموسم الجديد، وهي: الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.