شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم سموحة 3 / 1 وينتظر الأهلى أو إنبى فى دور الـ8 بالكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

افتتح التسجيل لبيراميدز التونسي فخر الدين بن يوسف في الظهور الأول مع الفريق السماوى بالدقيقة 44 قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى في الدقيقة 46 ثم قلص الفارق لفريق سموحة عبد الكريم الوادى في الدقيقة 70، وبعدها أحرز رمضان صبحى الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة "90 +5".

وتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الذي يضم كيروش وجهازه المعاون، الذي يضم وائل جمعة مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي مدرب الفريق، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، في ملعب السويس الجديد لمتابعة المباراة.

ونجح إيهاب جلال في قيادة بيراميدز لدور الثمانية ببطولة كأس مصر في الظهور الأول بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق السماوى، خلفا لليونانى جونيس متسلحا بعناصر الخبرة في صفوفه، أبرزهم عبد الله السعيد الذى نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل "دونجا"، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى: الهاني سليمان، رحب نبيل، أحمد عيد، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد كناريا، عبد الرحمن عامر، محمد حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، أليا سيلا.

ويحلم فريق بيراميدز بمواصلة مشواره في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلى وإنبى، غدا السبت، وهو الإنجاز الذى حققه الفريق السماوى في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.