شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير عربي بدر بعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مصير عربى بدر لاعب وسط الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى الجونة بعد العودة إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الأهلى المغلق بالإسكندرية.

ولم يتحدد موقف عربى بدر من العودة للأهلى أو تجديد إعارته لاسيما مع عدم الحاجة لجهوده فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه مثل عمرو السولية وحمدى فتحى واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

ويوجد اتجاه داخل الأهلى فى تجديد إعارة عربى بدر لأحد الأندية الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الحالى.

ويهتم أكثر من ناد بضم عربى بدر فى الميركاتو الصيفى الحالى أبرزهم الجونة وفيوتشر اف سى وانبى ولكن مصير اللاعب لم يتحدد حتى الآن.