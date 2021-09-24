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الأهلي يحسم مصير عربي بدر بعد العودة للقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى مصير عربى بدر لاعب وسط الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى الجونة بعد العودة إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الأهلى المغلق بالإسكندرية.

ولم يتحدد موقف عربى بدر من العودة للأهلى أو تجديد إعارته لاسيما مع عدم الحاجة لجهوده فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه مثل عمرو السولية وحمدى فتحى واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

ويوجد اتجاه داخل الأهلى فى تجديد إعارة عربى بدر لأحد الأندية الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الحالى.

ويهتم أكثر من ناد بضم عربى بدر فى الميركاتو الصيفى الحالى أبرزهم الجونة وفيوتشر اف سى وانبى ولكن مصير اللاعب لم يتحدد حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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