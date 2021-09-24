شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن تخلص صالح جمعة من "الجبس" وبدء مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن فريد رضوان،رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا أن صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، يبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل،مؤكدا أن اللاعب تخلص اليوم الجمعة من الجبس بعدما تخطى المرحلة الأولى،بوضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.
قال رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى أن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل خوض المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في التأهيل بالملعب.
وكان الدكتور فريد رضوان أكد أن غياب صالح جمعة يستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب قدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى، ومضي منهم شهران منذ تعرضه للإصابة في وتر أكيليس نهاية يوليو الماضي.
وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى، وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيليس أثناء المباراة الودية التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.
وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".
وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.