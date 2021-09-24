شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن تخلص صالح جمعة من "الجبس" وبدء مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريد رضوان،رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا أن صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، يبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل،مؤكدا أن اللاعب تخلص اليوم الجمعة من الجبس بعدما تخطى المرحلة الأولى،بوضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.

قال رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى أن صالح جمعة يبدأ مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل خوض المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في التأهيل بالملعب.