بالفيديو.. فرصة تسجيل و"أسيست" ملغي لحجازي في تعادل الاتحاد أمام التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك المحترف المصري بصفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي، في تعادل فريقه أمام نظيره التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وسنحت فرصة تسجيل لحجازي بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة بعدما وصلته عرضية من يمين الملعب حولها حجازي برأسه بجوار القائم، قبل أن يصنع هدفًا في الدقيقة 54 ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.

ورفع الاتحاد بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة 13 في صدارة الدوري، فيما رفع التعاون رصيده إلى النقطة 3 متذيلاً جدول المسابقة.

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