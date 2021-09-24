وائل جمعة: على مصطفى محمد أن يقاتل في جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف وائل جمعة، مدير المنتخب المصري عن النصيحة التي تقدم بها للمهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي.

ويُعاني مصطفى محمد من عدم المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق التركي مما جعل تقارير صحفية تركية تُلمح أن جالاتا سراي لن يفعل بند شراء اللاعب من نادي الزمالك.

وقال وائل جمعة إنه حرص على الاتصال بمصطفى محمد خلال الفترة الماضية وتحدثت معه في كل الأمور، مؤكدًا أنه من العناصر الهامة في صفوف الفراعنة.

وأضاف: "أخبرت مصطفى محمد بأن يجعل مصيره بيده، وأن يقاتل من أجل المشاركة مع الفريق، وأن يبذل قصارى الجهد من أجل عدم الابتعاد عن المباريات."

وأكمل: "لا توجد أي فرصة في الانتقال في الوقت الحالي، وبالتالي ليس لديه أي فرصة سوى القتال من أجل انتزاع مكانه من جديد في هجوم الفريق."

وعن تفضيل الجهاز الفني الحالي للمنتخب لعناصر النادي الأهلي قال وائل جمعة: "الكابتن حسن شحاتة كان زملكاوي ورغم ذلك كان قوام المنتخب من النادي الأهلي، أي لاعب سيكون مفيد للمنتخب سيكون متواجد معنا."

وقال: "الحديث عن أن الجهاز الفني سيفضل عناصر الأهلي دون غيرهم مغرض، لن نفضل اسمنا على مصلحة واسم مصر، الاحترافية هي أساس الاختيارات."

واختتم : "باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، معيار العمر لن يكون موجود، المستوى والسلوكيات هي المعيار بالنسبة لنا."

ويتأهب المنتخب المصري لمواجهة ليبيا مطلع أكتوب المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز في المباراة الأولى على أنجولا قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام الجابون في الجولة الثانية.

ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجابون وأنجولا على الترتيب فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وسيصعد منتخب واحد من كل مجموعة تمهيدًا لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر والتي ستكون عبارة عن مواجهة خروج الملغوب.