إيهاب جلال: موضوع السعيد ودونجا انتهى.. والتعاقدات أصبحت صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، بأن مسألة رحيل عبد الله السعيد، أو نبيل عماد "دونجا" أغلقت تمامًا، قائلًا أن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد أصبحت صعبة نتيجة للقوة الشرائية الكبيرة للأندية.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية عقب الفوز على سموحة: "المباراة أتت في وقت غريب للغاية وأيضًا لا نعلم موعد المباراة المقبلة، لكن تجاوز تلك المباراة أمر جيد بالنسبة لنا".

وتابع: "سنبدأ فترة إعداد من أجل بطولة إفريقيا، ولن يكون معنا عناصر المنتخب خلال تلك الفترة لكن هدفنا هو أن نتعرف على عناصر الفريق قبل بطولة إفريقيا".

أما عن موقفه من رحيل أي لاعب، قال: "نمتلك عدد من اللاعبين المميزين، لكن سنحتاج عدد من اللاعبين، الموضوع بالنسبة لعبدالله السعيد ودونجا انتهى، ونحن سوف نلعب من أجل الفوز بالبطولات هذا الموسم".

وعن التدعيمات قال: "لم نحسم بعد موقف حسين السيد، وهناك مفاوضات من قبل أن أتولى تدريب بيراميدز، لكن اللاعب لديه عدد من المعروض ويفكر في الامر".

وتابع: "التعاقدات مع اللاعبين المصريين لم تعد سهلة في ظل وجود أندية عديدة تمتلك قوة شراء كبيرة".

واختتم قائلًا: "رحلت عن الإسماعيلي قبل التعاقد مع بيراميدز بيوم، ومنحت فرصة كبيرة لعدة أسابيع أمام الإدارة، والإسماعيلي بيتي وآخلا أو عاجلا سوف أعود له".