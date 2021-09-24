إيهاب جلال: الفوز أمام سموحة انطلاقة جيدة.. وبيراميدز يمتلك لاعبين بإمكانيات مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، سعادته بالفوز على سموحة في مستهل قيادته للفريق.

وفاز فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة، بنظيره سموحة ضمن منافسات دور 16 من بطولة الكأس.

ووصف جلال، خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة، الفوز بالانطلاقة الجيدة؛ خاصة في ظل خوض الفريق فترة إعداد قصيرة، قائلاً:"الأمر المهم للغاية كان تحقيق الفوز والعبور للمرحلة المقبلة من الكأس".

وأوضح المدير الفني لبيراميدز أنه سيستغل الفترة المقبلة من لتكون فترة إعداد إضافية لفريقه في ظل التوقف الدولي، مشددًا على أن فريقه يمتلك لاعبين بإمكانيات مميزة للغاية.

وأتم جلال تصريحاته بلفت الإنتباه إلى أنه سيعمل على تجهيز فريقه بالصورة المثالية ليُكمل فريقه مشواره في الكأس والكونفدرالية والدوري بأفضل صورة ممكنة؛ لبدء مسيرة مثالية وتحقيق طموحات النادي وحصد الألقاب والبطولات.