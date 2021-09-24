فرج عامر يهاجم أمين عمر بعد الخسارة من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الحكم أمين عمر عقب خسارة فريقه على يد بيراميدز بنتيجة (3-1) في مسابقة كأس مصر.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش بالسويس ضمن حسابات دور الـ16.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"نقول بعد مهازل التحكيم في لقاء بيراميدز وسموحة قرارات أمين عمر المضحكة والمخجلة عرفتوا ليه طردوه من التحكيم في كأس العالم القادم".

وأضاف :"حزين جدًا على كرة القدم بعد اللي شفناه النهاردة من أمين عمر".

وينتظر بيراميدز الفائز من لقاء الأهلي وإنبي لمواجهته في دور الثمانية من بطولة الكأس.

جدير بالذكرأن الثلاثي الزمالك وأسوان وبتروجيت ضمنوا التواجد في دور نصف النهائي.