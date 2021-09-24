في انتظار الأهلي أو إنبي.. بيراميدز يتجاوز سموحة ويتأهل لربع نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

فاز بيراميدز على سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن جولة الـ16 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

وينتظر بيراميدز بعد هذا التأهل الفائز من مباراة الأهلي وإنبي التي ستقام مساء غدا السبت.

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل "دونجا"، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، رحب نبيل، أحمد عيد، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد كناريا، عبد ارحمن عامر، محمد حليمو، شريف رضا، داشفا فييرا، أليا سيلا.

أحداث المباراة

أحرز فخر الدين بن يوسف هدف التقدم لصالح نادي بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد كرة طولية رائعة أرسلها عبدالله السعيد للمهاجم التونسي الذي استغل خطأ الهاني سليمان ومر بالكرة وأسكنها في الشباك.

سجل عبد الله السعيد هدفًا رائعًا في الدقيقة 46 من عمر المباراة بعدما صوب كرة ثابتة بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الهاني سليمان من التعامل معها.

وقلص عبد الكبير الوادي الفارق في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد تمرير من أليا سيلا للاعب المغربي الذي صوبها مباشرة على مرمى شريف إكرامي ولم يتمكن من التعامل معها.

واحتسب أيمن عمر ركلة جزاء في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مدافع سموحة، رغم أن الكاميرات لم تظهر لمس الكرة ليد اللاعب على الإطلاق.

وقتل رمضان صبحي المباراة في الدقيقة 90+5 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، وقبل ان يخلع قميصه في الاحتفال بالهدف ويشهر حكم المباراة بطاقة صفراء له.