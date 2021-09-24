مصدر بالكاف لـ"الخليج 365": حكم نهائي الأبطال مرشح لمواجهة مصر وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

بات الحكم البوروندي باسفيك ندابيهاوينامينا مرشحاً لإدارة مواجهة مصر وليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير بين الأهلي وكايزر تشيفز هو المرشح الأول لإدارة مواجهة مصر وليبيا يوم 8 أكتوبر القادم.

وسيكون التنزاني فرانك كومبا مساعداً مع الكاميروني ألفيس نيوبو، بينما يتم اختيار الحكم الرابع للمباراة في وقت لاحق.

وفي مباراة العودة المقرر إقامتها في ليبيا يوم 11 من الشهر القادم سيكون الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز في الساحة بصافرته لإدارة اللقاء.