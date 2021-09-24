"التأخير يربك الموقف".. هل لعب علي جبر مع بيراميدز رغم إيقافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت مباراة كأس مصر بين بيراميدز، وسموحة في دور الـ16 من البطولة مشاركة علي جبر في المباراة، بالرغم من إعلان اتحاد الكرة عن إيقافه عقب الجولة الاخيرة من دوري الموسم الماضي 2020-2021.

جاء القرار في 29 من أغسطس الماضي حيث أعلنت لجنة المسابقات إيقاف لاعب بيراميدز علي جبر مباراة واحدة بعد حصول على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة من الدوري.

وحسب لائحة المسابقات في الموسم الحالي فإن البطاقات الصفراء تلغى قبل انطلاق الموسم الجديد، ما لم يكن لها أثر ايقافي مباشر.

ويعني هذا الأمر أن إيقاف علي جبر قائم، طالما وصل إلى النصاب الرسمي من البطاقات الصفراء التي تقضي بإيقافه ويطبق هذا الأمر في الموسم الجديد.

وبالرغم من ذلك لعب علي جبر مباراة بيراميدز أمام سموحة التي تعد الأولى في الموسم الجديد من أجل استكمال كأس مصر من الموسم الماضي.

حقيقة الأمر أن علي جبر بعدما حصل على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة مصر للمقاصة في الجولة الـ33، لم يشارك في الجولة الأخيرة أمام غزل المحلة.

*قائمة بيراميدز أمام غزل المحلة لا تضم علي جبر

لكن المثير في الأمر أن قرار إيقاف اللاعب صدر عقد انتهاء مباراة الجولة الأخيرة بيوم واحد، حيث أقيمت المباراة 28 أغسطس، والقرار أعلن في اليوم التالي، وهو ما تسبب في لبس.

*العقوبات أعلنها اتحاد الكرة 29 أغسطس

القاعدة الرئيسية في الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أن يتم إيقاف اللاعب عن المباراة التالية مباشرة للبطاقة الصفراء الثالثة، وبالتالي لا يمكن إيقاف لاعب كان غائبا في المباراة السابقة.

لكن الجانب الآخر من هذا الأمر أن اتحاد الكرة عرض على الأندية في اجتماعه معهم 29 أغسطس أيضًا، أن يتم فصل البطاقات الصفراء والحمراء التي يتعرض لها أي لاعب في بطولة الكأس عن الدوري.

وبالتالي مشاركة علي جبر في مباراة سموحة بدور الـ16 تعتبر سليمة 100%، ولا يوجد أي مخالفة على نادي بيراميدز بالاعتماد على مدافعه الدولي.