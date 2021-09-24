كارتيرون يكشف عن العروض الخارجية.. وسبب استمراه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تلقيه العديد من العروض في الفترة الأخيرة من أندية خارجية.

وأضاف المدير الفني الفرنسي في تصريحات عبر موقع "الزمالك" الرسمي، أنه فضّل الاستمرار مع الزمالك.

وتابع :"طموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وشدد كارتيرون :"الاجتماعات مستمرة مع حسين لبيب (رئيس الزمالك)، مفاوضات التجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، والمفاوضات لم تستغرق أي وقت في ظل ترحيبي بالاستمرار لفترة أطول مع الزمالك".

ووجه كارتيرون رسالة لحسين لبيب بأنه يشكره على حله للمشاكل التي تواجه الفريق بسرعة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض قد أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم مقبلة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.