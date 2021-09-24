الامارات | مغامرة العنبري تحول تأخر الشارقة إلى فوز أمام الجزيرة (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة العنبري تحول تأخر الشارقة إلى فوز أمام الجزيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول الشارقة تأخره أمام ضيفه الجزيرة "حامل اللقب" بهدف إلى فوز ثمين بهدفين خلال المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين جمعهما اليوم الجمعة على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين لكرة القدم" أدنوك"، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف العين المتصدر وبقى الجزيرة عند 10 نقاط بعدما تلقى الخسارة الأولى في الدوري .

وشهدت المباراة احداثا مثيرة تمثلت في طرد مدافع الجزيرة خليفة الحمادي “50" لاعتدائه على لاعب الشارقة شوكوروف كما فقد الجزيرة أيضا مدربه الهولندي مارسيل كايزر بعدما تم طرده مع بداية الشوط الثاني ليقود فريقه من المدرجات ولعب الشارقة كذلك ناقصا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي بيرنارد "68" لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

تقدم الجزيرة بهدف مبكر سجله على مبخوت بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة المباراة مستغلا تمريرة البرازيلي جواو فيكتور ليعادل اللاعب البديل خالد باوزير النتيجة " 82" مستغلا تمريرة رائعة من شوروف " قبل أن يسجل الهداف الكنغولي الهدف الثاني "86 من مجهود فردي رائع .

وتسببت التغييرات ومغامرة مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري في الشوط الثاني تغيير سيناريو المباراة لاسيما بعد دخول خالد باوزير وأحمد العطاس.

بداية المباراة جاءت سريعة من الفريقين وبدأ الجزيرة الأفضل والأكثر نشاطا في الملعب وضغط بقوة على جبهة الشارقة بفضل تحركات لاعبه جواو فيكتور ما أسفر ذلك عن هدف التقدم في المباراة.

وتألق حارس الجزيرة علي خصيف في إنقاذ فريقه من أكثر من فرصة للشارقة كان أبرزها تسديدة البرازيلي بيرنارد " 41"

وحاول الشارقة في الشوط الثاني العودة إلى المباراة ورغم النقص في صفوفه الا أنه نجح في تحقيق الفوز في المباراة .

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