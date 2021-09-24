الامارات | الشعفار نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعفار نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الانتخابات التي أقيمت، اليوم، في بلجيكا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

واحتفظ الفرنسي ديفيد لابرتيان بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للدورة الجديدة 2021 - 2025 بالتزكية.

وجاء فوز الشعفار، الذي أصبح أول رئيس للاتحاد الآسيوي يشغل هذا المنصب، في الانتخابات بفضل الثقة التي يحظى بها على المستوى الدولي في رياضة الدراجات الهوائية وبعد مسيرة رياضية حافلة بالنجاحات في كل المناصب التي شغلها منذ أكثر من 20 عاما.

ويترأس الشعفار الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية منذ 2017 بعدما احتفظ بمنصبه في انتخابات مارس الماضي في دبي، وهو رئيس سابق لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية لدورتين متتاليتين من 2012 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي وعضوية اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات وهو مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية.

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