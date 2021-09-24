الامارات | شكوروف يشارك في افتتاح «شطرنج الشارقة».. وسالم يعود للانتصارات

شكرا لقرائتكم خبر عن شكوروف يشارك في افتتاح «شطرنج الشارقة».. وسالم يعود للانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك لاعب الشارقة لكرة القدم، الأوزبكي الدولي أوتابيك شكوروف، في افتتاح الجولة السابعة من بطولة «الشارقة ماسترز»، التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 60 ألف دولار.

وتابع لاعب الشارقة، بعض مباريات لاعبي منتخب بلاده المشاركين في البطولة، إذ أثنى اللاعب على التنظيم الرائع للبطولة والحشد الكبير الذي تضمه من أبطال للعالم ولاعبين من المصنفين عالمياً.

ورحّب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، بحضور رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي رئيس نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، واللاعب الأوزبكي، مؤكداً أن حضورهما أثرى البطولة، مشدداً على التناغم بين كرة القدم والشطرنج. وقال المعلا في تصريحات صحافية: «إن أبطال أوزبكستان المشاركين في البطولة يتمتعون بمستوى عالٍ من الخلق الرفيع والروح الرياضية العالية، والمستوى الفني الممتاز، وجميعهم حاصلون على لقب أستاذ دولي كبير».

من جهته، أشاد علي سالم المدفع، بالنجاح التنظيمي لبطولة الشارقة ماسترز في نسختها الرابعة، واستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، مشيراً إلى أن «الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تحظى بها جميع أندية الشارقة، تسهم دوماً في تحقيق النجاح المنشود لأي تظاهرة عالمية، والتي بدورها تبرز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة».

وحقق الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فوزاً غاية في الأهمية على حساب منافسه الفرنسي الأستاذ الدولي الكبير جوليس موزارد، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز، محافظاً على مركزه وصيفاً في البطولة، التي يتصدرها كل من الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني، بافل اليانوف، والأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، سلم الترتيب برصيد 5.5 نقاط، وبفارق نصف نقطة.

على الطاولة الأولى، تلقى الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، خسارته الأولى في البطولة، على يد الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف، فيما تعادل على الطاولة الثانية الأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذري نايديتش أركاديتش مع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، وعلى الطاولة الثالثة حقق الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان فوزاً مهماً على الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الإيراني الأستاذ الدولي الكبير برهام مقصودلو مع الباراغوياني راميرز دالغادو.

سعود بن عبدالعزيز المعلا: «أبطال أوزبكستان المشاركون في البطولة يتمتعون بمستوى عالٍ، وجميعهم حاصلون على لقب أستاذ دولي كبير».

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