الامارات | «سوبر هاتريك» لخيول الإمارات في «نيوماركت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر هاتريك» لخيول الإمارات في «نيوماركت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «بن بطل» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بطلاً للمرة الثانية في مسيرته في سباق «جويل ستيكس»، الذي أقيم أمس في نسخته الـ 35، على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1600 متر عشبي.

ونجح «بن بطل» بقيادة فارسه أوشين مورفي، في تكرار إنجاز العام 2019، وبات الجواد الوحيد بتاريخ السباق، الذي يتوج باللقب للمرة الثانية.

وواصلت خيول الإمارات، تألقها في سباق مضمار «نيوماركت»، بتسجيل الـ «سوبر هاتريك»، وتحقيقها ألقاب أربعة من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها السباق، إذ بجانب فوز «بن بطل» بلقب الشوط الرئيس، نجح المهر «سبين أراوند» لمالكه سعيد سهيل وإشراف المدربين جون وتيدي غوسدن، في انتزع لقب الشوط الافتتاحي الذي جرى لمسافة 1400 متر، قبل أن تسجل «غودولفين» البصمة الأولى بفوز المهرة «سوفت ويسبر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري، في الفوز بلقب بطولة «روز ماري ستيكس» التي جرت في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر وخصصت للمهرات والافراس.

وأكمل المهر «ويذاوت أيه فايت» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين سايمون وإيد كريستوفارد وقيادة الفارس اندريه أتزيني، الرباعية الإماراتية في «نيوماركت»، بإحراز لقب «غودولفين ستيكس» التي جرت في الشوط السادس لمسافة 2400 متر وخصصت لخيول فئة «القوائم».

وعرف الفارس أوشين مورفي، كيفية قيادة الجواد «بن بطل» لتعويض الانطلاقة من البوابة الثالثة، والبقاء على مقربة من المراكز الأولى في المراحل الأولى من سباق «جويل سيتكس»، قبل إطلاق العنان للجواد مع دخول المراحل الأخيرة، والقبض على الصدارة في 300 متر الأخير، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن قياسي جديد للسباق بلغ دقيقة و34 ثانية 56 جزء من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الجواد الإيرلندي «بوغو» المملوك لـ «غاري ولينيت وودورالد» بإشراف المدرب تشالز هيلز، الذي قاده الفارس كيران شومارك للحلول بالمركز الثاني، وليعاود شعار «غودولفين» التألق مجدداً بحلول المهر «ماستر أوف ذا سيز» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك بالمركز الثالث.

• «بن بطل» بقيادة فارسه أوشين مورفي نجح في تكرار إنجاز 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news